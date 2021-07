Telenor vurderer ulike alternativer i Myanmar

innenriks

Nyhetsbyrået Reuters melder at Telenor vurderer å selge sin virksomhet i Myanmar. Reuters viser til bransjenettstedet TMT Finance, som skriver at Telenor har hyret banken Citi som tilrettelegger for transaksjonen.

I en pressemelding fredag opplyser Telenor «at på grunn av den vedvarende situasjonen i Myanmar er Telenor i en prosess med å vurdere mulige alternativer. Vurderingene pågår fortsatt, og Telenor kommer inntil videre ikke til å gi ytterligere kommentarer».

I mai tok Telenor et regnskapsmessig tap på 6,5 milliarder kroner etter å ha skrevet ned hele verdien av Myanmar-virksomheten.

– Politisk risiko var en av de risikoene som ble lagt til grunn da beslutningen om å gå inn i Myanmar ble tatt, sa konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til Dagens Næringsliv tidligere i år.

Bakgrunnen var stadig dårligere utsikter for økonomien og forretningsklimaet i landet. I februar år tok militæret i Myanmar makten fra de folkevalgte i et kupp. Det er fortsatt stor uro og mange demonstrasjoner i landet, og flere hundre personer er drept av militæret.

