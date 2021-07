Store deler av Europa blir grønt fra mandag

innenriks

Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge fra grønne land. Det er heller ikke krav til karantene når du ankommer Norge, opplyser Helsedepartementet fredag.

Man må imidlertid fortsatt fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. Testkravet gjelder ikke for fullvaksinerte og dem som har vært registrert som koronasmittet de siste seks månedene.

Kravet om testing skyldes bekymring for at den mer smittsomme deltavarianten skal blir den dominerende varianten i Norge.

Mange ferieland å velge i

De som er bosatt i grønne land, er unntatt innreiseforbudet til Norge, men kommer også nordmenn til gode.

Endringene er godt nytt for dem som vil til utlandet i sommer siden listen over potensielle reisemål er kraftig utvidet. Populære ferieland som Frankrike, Kroatia, Bulgaria og Malta er nå blant de grønne landene.

Det er også gjort en egen vurdering for utvalgte øygrupper i Europa. Den greske øya Kreta er nå grønn. Det samme gjelder Korsika og Madeira, mens Kanariøyene fortsatt er røde.

Mange grønne regioner i Sverige

For dem som savner harryhandel eller hytta i Sverige, er det også gode nyheter. Svært mange svenske regioner er nå grønne, blant annet Västra Götaland, som omfatter Strömstad, Västerbotten, Gotland og Stockholm.

I Danmark er alle regionene, altså Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, grønne, men København er oransje.

Lilla land utenfor Europa

Det er også en helt ny kategori – lilla land. Dette er land på EUs liste over trygge tredjeland hvor EU mener at smittesituasjonen her gir grunnlag for mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Folkehelseinstituttet har for første gang vurdert landene på denne listen.

– Alle som har oppholdt seg i et lilla land, har samme krav om testing, innreiseregistrering og innreisekarantene som de som kommer fra røde land. Disse reglene kan endre seg, og lilla land vil derfor være regulert i en egen kategori i covid-19-forskriften, opplyser Helsedepartementet.

Dette gjelder blant annet USA, Australia, New Zealand og Japan.

Anbefaler norgesferie likevel

Til tross for de store endringene anbefaler regjeringen at nordmenn ferierer her hjemme i sommer.

– Det er det tryggeste og mest forutsigbare. De ulike landenes innreiseregler kan endres på kort varsel dersom smittesituasjonen forverrer seg, heter det.

Fra 5. juli endres terskelen for hva som regnes som et grønt land, og Norge følger da EUs nivåer. Man slipper da innreisekarantene når man kommer hjem fra land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestene må også være negative.

Man slipper også karantene når det er færre enn 75 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, men da må færre enn 1 prosent av alle testene være negative.

(©NTB)