Kreta blant europeiske ferieøyer som blir grønne mandag

Helsemyndighetene har vurdert smittesituasjonen på øyene som separate regioner, istedenfor å vurdere landet som helhet.

Følgende øyer blir grønne:

* De joniske øyer, Hellas

* Kreta, Hellas

* Nordlige egeiske øyer, Hellas

* Korsika, Frankrike

* Madeira, Portugal

* Sardinia, Italia

* Sicilia, Italia

Følgende øyer/øygrupper blir røde eller oransje:

* Azorene, Portugal (oransje)

* Balearene, Spania (oransje)

* Sørlige egeiske øyer, Hellas (oransje)

* Kanariøyene, Spania (røde)

Fra 5. juli endres terskelen for hva som er et grønt land, og man slipper innreisekarantene når man kommer hjem fra land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestene må også være positive.