Hongkongkomiteen: Norge bør vurdere å si opp handelsavtale

innenriks

Norge og Efta-landene inngikk en handelsavtale med Hongkong i 2011.

Men i andre avsnitt i avtalens forord skriver partene at de forplikter seg til menneskerettigheter, rettsstaten, demokrati og grunnleggende politiske friheter.

Jessica Chiu sier til Aftenposten at hun mener Norge i første omgang må ta initiativ til at Efta erklærer frihandelsavtalen med Hongkong for å være grovt misligholdt:

– Dersom det ikke fører til en dramatisk forbedring av situasjonen i Hongkong, vil det eneste riktige være at Efta sier opp avtalen, sier hun.

Aftenposten skriver at de har har spurt næringsminister Iselin Nybø (V) om hun mener at Hongkong lever opp til forutsetningen i avtalen om et fritt politisk system. Svaret kom i en e-post fra statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V), via departementets kommunikasjonsavdeling. Hun skriver at Norge flere ganger har «uttrykt bekymring for situasjonen i Hongkong».

– Når det gjelder selve frihandelsavtalen, så legger vi til grunn at alle partnerland overholder sine avtaleforpliktelser, heter det i e-posten.

(©NTB)