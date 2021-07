Disse landene utenfor EU kan få egne reiseregler

innenriks

Folkehelseinstituttet skal vurdere egne reiseråd for landene på EU-listen over trygge tredjeland. Det er EU-kommisjonen som vurderer hvilke land som står på denne listen. De anbefaler at medlemslandene letter på innreiserestriksjonene som følge av koronapandemien for borgere fra disse landene.

Den siste oppdateringen kom torsdag. Det var VG som meldte om oppdateringen først.

De nye landene er Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia og Hercegovina, Brunei, Canada, Jordan, Montenegro, Qatar, Moldova og Saudi-Arabia.

