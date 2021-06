Norge med på å finansiere Janssen-vaksinen i Afrika

innenriks

Det vil nok til å vaksinere nær en tredel av Afrikas befolkning. Under 2 prosent av Afrikas 1,3 milliarder innbyggere er så langt vaksinert.

Nå går Norfund, som er den norske statens investeringsfond for utviklingsland, inn med 65 millioner kroner for å støtte produksjon av Janssen-vaksinen i Sør-Afrika.

Direktør Tellef Thorleifsson i Norfund sier til NRK at han har stor tro på at investeringene i sørafrikansk vaksineproduksjon vil føre til at kontinentet blir mer selvforsynt.

– Vi er en investor, ikke en bistandsorganisasjon. Dette er et lån, ikke en gave. Men her venter vi en relativt lav avkastning, sier Norfund-direktør Thorleifsson til NRK.

Han kan ikke love at alle vaksinene vil være gratis for Afrikas forbrukere, men sier at «det er det legges opp til».

