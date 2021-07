Etterforskning iverksatt etter at kvinne ble funnet død på Geilo

innenriks

Etterforskningsleder Kari Birgit Møllerplass i Sørøst politidistrikt sier til Bergens Tidende at etterforskningen er i gang. Kvinnen er sendt til obduksjon, politiet har foretatt vitneavhør og bilder av funnsted er sikret.

– Mannskapet som var ute og lette etter kvinnen i natt, ligger hjemme og sover. Derfor er jeg ikke helt oppdatert på hvor vi ligger an. Ytterligere etterforskning vil vi ta utover dagen, opplyser hun til avisa.

Kvinnen ble meldt savnet onsdag ettermiddag. Leteaksjonen startet i 17.20-tiden, og politi, redningshelikopter og frivillige deltok.

Kvinnen ble sist sett ved Prestholdtrappa i Prestholtstølan seks timer tidligere.

Onsdag kveld meldte et redningshelikopter at den savnede var funnet i et svært ulendt terreng. Hun ble erklært død på stedet, hentet opp og fløyet ut.

