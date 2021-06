innenriks

Ifølge Smaalenenes Avis gjelder dette timer i neste uke. Det var tirsdag 800 ledige timer den uka.

– Vi har nå åpnet for at alle som er født i 2003 eller tidligere, og ikke har fått første vaksinedose, nå kan få vaksinetime neste uke. I utgangspunktet vil dette gjelde for kommunens innbyggere og ansatte, men vi vil ikke avvise noen eksterne så lenge vi har ledige timer, sier Kristian Devold, seksjonsleder behandling og mestring i Indre Østfold kommune.

