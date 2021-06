Equinor innleder samarbeid med U.S. Steel om hydrogen og karbonfangst

innenriks

U.S. Steel som er blant verdens største stålprodusenter har store industrianlegg i delstatene Ohio, West Virginia og Pennsylvania. Tirsdag inngikk selskapet en intensjonsavtale med Equinor hvor de sammen skal se på mulighetene hydrogen og karbonfangst, såkalt CCS.

Satsingen vil skje i Appalachene og vil ifølge U.S. Steel være et viktig bidrag mot et nullutslipp innen 2050 i USA.

– En vellykket utvikling av hydrogen og CSS-teknologi i dette fjellområdet vil kreve investeringer, samarbeid og utvikling på tvers av politiske og oppfattede barrierer, sa direktør for strategi og bærekraft, Richard Fruehauf i en pressemelding fra U.S. Steel.

Equinor, som allerede har store planer for å etablere produksjon av såkalt blått hydrogen, fra naturgass og hvor CO2 blir lagret, i Europa, ser for seg en lignende utvikling i USA.

– En hydrogen og CO2-hub i Appalachene , hvor man bruker regionens reserver av naturgass og samtidig fanger og trygt lagrer utslippene, vil være et viktig verktøy for å møte ambisjonene fra den nasjonale industrien i USA om å nå målene om nullutslipp, sier landsjef for USA, Chris Golden i Equinor på selskapets hjemmesider.

(©NTB)