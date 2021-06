Torsdag er det norske koronasertifikatet gyldig i EU

innenriks

Det norske sertifikatet kan blant annet verifiseres i Spania, Italia, Hellas og Kroatia. Men landene kan ha egne innreiseregler.

– De som velger å reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene, testkrav og smittevern i det landet de skal til. Dette vil variere fra land til land, har helseminister Bent Høie (H) uttalt.

I koronasertifikatet, som finnes på Helse Norge, er det en egen kontrollside som brukes i EU/EØS-land. For å få grønt koronasertifikat må man være fullvaksinert, fått én av to vaksinedoser for mellom 3 og 14 uker siden, eller ha hatt koronasykdom de siste seks månedene. Du får også grønt sertifikat i 24 timer etter en negativ test.

Fram til 5. juli fraråder imidlertid UD fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til landene i EØS/Schengen og Storbritannia.

EUs ordning gjør også at fullvaksinerte og tidligere covid-19-syke fra andre europeiske land kan komme inn i Norge uten å måtte gjennomføre innreisekarantene og test på grensen.

Per 23. juni gjaldt dette Østerrike, Bulgaria, Belgia, Kypros, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Kroatia, Island, Polen og Latvia.

