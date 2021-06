Kripos koblet inn etter millionfunn i Moss

innenriks

– Måten pengene er pakket inn på gjør at en tenker dette stammer fra kriminell virksomhet, men per nå har vi ingen teorier om hva dette kan være, sier politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten i Øst politidistrikt til VG.

Funnet ble gjort i et tildekket hulrom i nærheten av Våpenhula i Mossemarka, en liten grotte som huset utstyr for motstandsbevegelsen Milorg under andre verdenskrig.

Ifølge mannen som oppdaget pengene, Ole Bisseberg, var flere av sedlene datert til 1999. Dette vil politiet verken bekrefte eller avkrefte.

– I den videre etterforskningen vil utseende på pengene, serienummer og årstall være viktig. Vi vil også forhøre oss med Norges Bank om eventuelle penger som kunne mangle hos dem, sier Tveten.

Kripos bekrefter overfor VG at de er hentet inn for å bistå med å løse mysteriet. Nå skal kontantene DNA-testes og undersøkes for å kartlegge opphavet. Resultatene vil rapporteres tilbake til politiet.

Ifølge lov om hittegods er finnerlønnen på 10 prosent når gjenstandens verdi er over 500 kroner.

