Elleve må betale dyrt for å ha droppet karantenehotell

Ni av dem kom til Bergen med fly til Flesland, mens de siste to ankom med danskebåten, opplyser Vest politidistrikt.

– De innreisende har ulike begrunnelser for å ikke dra på karantenehotell. Noen mener at de ikke er trygge på hotellene, mens andre mener at det ikke medfører risiko for smitte ved ta karantenen i egen bolig, sier politiadvokat Laila Skeie til Bergensavisen.

– Men nå er det nå engang slik regelverket er, og da må man følge det, sier Skeie.

Så langt har én nektet å vedta boten. Til Bergens Tidende sier politiadvokaten at de vil gjøre en ny vurdering, og at saken går til retten dersom vedkommende fortsatt ikke vil vedta boten.

Hun forteller at politiet har flere lignende saker som ikke er ferdig behandlet.

