Bjørn skutt i Overhalla

innenriks

Bjørnen ble skutt ved Steinsdalsvatnet i Bangdalsområdet i Overhalla like etter midnatt.

– Jeg kan bekrefte at ei ung binne på 96 kilo ble skutt like over midnatt natt til mandag. Det er stor sannsynlighet for at dette er binna som har tatt sau i Beitstad og Bangdalen, sier jaktleder Stein Kristian Røset til Trønder-Avisa.

I Beitstad og Bangdalen er det til sammen funnet 28 sauekadavre i år.

– Jaktlagene har sporet bjørnen i to døgn. Vi satte ut fire-fem poster i natt, og dette ga resultater. Samarbeidet mellom de kommunale fellingslagene har fungert utmerket på tvers av kommunegrensene, sier Røset. Han anslår at binna er rundt fire år gammel.

(©NTB)