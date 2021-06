innenriks

Den ansatte fikk påvist smitte fredag. Beboerne ved demensavdelingen ble satt i karantene og testet, hvorav fire altså fikk påvist smitte lørdag kveld, opplyser kommunen.

– Erfaring viser at fullvaksinerte ikke er 100 prosent immune mot covid-19, men at sykdomsforløpet for fullvaksinerte som blir smittet, som regel er mindre alvorlig enn for uvaksinerte, sier Øystein Øgaard, kommuneoverlege i Time.

Kommunen jobber nå med å avklare om det er snakk om den mer smittsomme delta-varianten.

