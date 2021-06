Bil havnet i sjøen i Balsfjord – kritisk for fører

innenriks

Troms politidistrikt opplyste på Twitter klokken 4.21 at flere ressurser søker i området der kjøretøyet kjørte ut, da det ikke er sikker informasjon om at sjåføren var alene i bilen.

– Vi har avsluttet søket med personell uten funn. Vi har drone på vei til stedet som vil gjøre ytterligere søk, sier operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB like etter klokken 7.30 søndag morgen.

Han understreker at de ikke har noen indikasjon på at det var noen andre i bilen.

Vitner hørte smell i forkant av hendelsen.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Vi har en god del jobb som gjenstår, og vil nok få mer informasjon i løpet av dagen, sier Thomassen.

Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser klokken 06.50 at føreren – en ung mann – behandles ved sykehuset for livstruende skader, og at situasjonen er kritisk.

