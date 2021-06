Politiet advarte før festhelg i Oslo – ingen ble bøtelagt natt til lørdag

innenriks

– Vi kommer til å stramme inn håndhevingen av ordensforstyrrelser, bråk og forsøpling, sa politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt til VG fredag

Hun varslet bøter på mellom 8.000 og 13.000 kroner for dem som ikke følger politiets pålegg i helgen.

– Politiet har hatt totalt 40 oppdrag knyttet til forstyrrelse av nattero. Det er godt over snittet det siste året, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til Aftenposten lørdag formiddag.

Han forteller at de har brutt opp en del fester, men at det stort sett har gått greit for seg. Såpass greit at det altså ikke har blitt gitt en eneste bot.

– Kommunikasjon virker. Folk har vært lydhøre overfor budskapet patruljene har hatt, sier han.

