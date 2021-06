innenriks

Nødetatene fikk melding om brannen rundt klokka 20.20.

– Brannen kan ha startet i en restaurant på bakkeplan og så spredt seg videre oppover. Det er ikke kontroll på brannen ennå, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB ved 20.45-tiden.

Bygget er en del av et boligkompleks, og flere beboere har evakuert seg selv, ifølge Kråkenes, som sier at politiet ennå ikke har oversikt over alle beboerne.

(©NTB)