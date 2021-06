Sirin Stav tar over etter Lan Marie Berg: – Lan er et stort forbilde

innenriks

– Lan er et stort forbilde for meg, og jeg har jobbet tett med henne i mange år. Jeg har stor respekt for arbeidet hun har lagt ned, sier Sirin Stav til NTB.

Torsdag ble hun presentert som ny byråd for miljø og samferdsel i Oslo på trappa utenfor rådhuset, etter at det nye byrådet hadde blitt konstituert.

Den siste uken har det gamle byrådet fungert som forretningsministerium.

Bare én endring

Stav har til nå vært gruppeleder for MDG i Oslo og har ledet Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret. Det var på forhånd ventet at hun ville ta over etter Berg, som i forrige uke gikk av etter mistillit fra flertallet i bystyret i Oslo.

– Sirin Stav har stor kunnskap om sakene i miljø- og samferdselssektoren, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han presenterte det nye byrådet i Oslo klokken 12 torsdag.

Bortsett fra at Stav erstatter Berg, er det ingen endringer i byrådet i Oslo.

Samme plattform

Det nye byrådet vil også styre på den samme byrådsplattformen som de har styrt etter siden 2015. Arbeiderpartiet, SV og MDG vil inngå en ny avtale om samarbeid med Rødt som støtteparti.

– Oslo har med dette et styringsdyktig byråd med et flertall bak seg i bystyret, sier Johansen.

I forrige uke stilte byrådsleder Johansen kabinettsspørsmål, og byrådet gikk av etter at bystyret vedtok mistillit mot Lan Marie Berg.

De mente at de ikke hadde blitt godt nok informert om framdriften i arbeidet med ny reservevannløsning i Oslo. Siden prosjektet ble vedtatt, har kostnadene økt med over fem milliarder kroner.

Johansen: Alvorlig bakteppe

Byrådet har hele veien omtalt mistilliten som grunnløs. Men det var forsonende toner fra Raymond Johansen da han presenterte «Johansen II»-byrådet torsdag.

Utenfra kan det ha sett ut som stor ståhei for ingenting, men det lå et alvorlig bakteppe bak byrådets avgang, ifølge Johansen.

– Selv om jeg var uenig i mistillitsforslaget, tar jeg på alvor at et flertall i bystyret ikke mente at de hadde fått god og tidlig nok informasjon, sa Johansen.

– Et godt forhold til bystyret er avgjørende for ethvert byråd.

Stor ydmykhet

Stav ble plukket ut som byråd onsdag, opplyser hun. Det har vært en grundig prosess i partiet, ledet av finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

– Jeg er takknemlig for at det ble en enstemmig innstilling, sier Stav.

Stav omtaler det som en spesiell situasjon å tiltre på, og skulle ønske at utfallet hadde blitt annerledes. Men når situasjonen ble som den ble, er hun motivert og klar for å bli Bergs etterfølger.

– Det blir veldig spennende og sikkert veldig arbeidsomt. Det er en oppgave jeg tar på meg med stor ydmykhet, sier den påtroppende miljøbyråden.

Berg stolt

– Jeg blir veldig stolt fordi vi har bygget opp et så fantastisk lag i Oslo de siste seks årene, både i MDG og i byrådet på tvers. Jeg tror vi kommer styrket ut av dette, og jeg gleder meg veldig til å følge med på alt som kommer til å skje når jeg nå går videre, sa Berg.

