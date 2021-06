Utvalg vil begrense midlertidige ansettelser

innenriks

Flertallet, som blant annet består av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, vil også sette krav om verneombud i alle virksomheter.

De går også inn for at det trekkes en tydelig grense mellom innleide og bruken av såkalt entreprise-kontrakter mellom virksomhetene.

Et mindretall i utvalget, representantene fra arbeidsgiverorganisasjonene, gikk imot forslagene.

– Utvalget kommer med viktige vurderinger for å sikre at retter og vern for arbeidstakere blir utviklet i takt med endringer som skjer i arbeids- og næringslivet, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som mottok utredningen onsdag.

Den blir nå sendt på høring med frist 1. november.

