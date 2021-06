Norge gir nesten 183.000 AstraZeneca-vaksiner til Kosovo

innenriks

– Kosovo er blant landene i Europa som til nå har mottatt færrest vaksinedoser. Jeg er glad for at disse vaksinene kommer til nytte, og at Norge kan bidra til at Kosovo får vaksinert befolkningen sin raskere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Norge tok i bruk AstraZeneca-vaksinen 7. februar, før den ble satt på pause 11. mars på grunn av alvorlige blodpropptilfeller. Dagen etter vedtok regjeringen, etter anbefaling fra FHI, å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet i Norge.

138.300 personer er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i Norge, ifølge FHI.

Tidligere i juni besluttet Helsedepartementet at alle AstraZeneca-dosene som allerede var sendt ut til kommunene, skulle kastes. Det er snakk om 45.000 doser. Dosene kastes på grunn av strenge krav til transport, temperaturovervåking og lagringsforhold.

Det er EU-avtalen med AstraZeneca som åpner for å donere vaksiner til andre land. Beslutningen om å donere dosene til Kosovo er tatt i samarbeid med EU-kommisjonen.

Norge skal i samarbeid med EU ivareta den praktiske gjennomføringen av transporten til Kosovo. Regjeringen vil i løpet av kort tid ferdigstille en avtale med Kosovo om dette.

