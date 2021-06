FHI: Forrige uke var første uke på åtte måneder uten koronadødsfall

innenriks

– Dette er veldig gledelig og er et resultat av det vi har fått til sammen, sa helseminister Bent Høie (H) til NTB på onsdagens koronapressekonferanse.

Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttets nye ukerapport som ble lagt fram onsdag, viser at det ikke er registrert noen koronadødsfall i forrige uke. Ikke siden uke 42 i fjor er det registrert hele uker uten koronaassosierte dødsfall.

– Folk er veldig flinke til å følge regler fortsatt, selv om vi opplever mindre smitte i mange nærmiljøer. I tillegg er det et resultat av at vi har kommet dit vi har kommet i vaksineringen, sier Høie.

Ingen nye intensivinnleggelser

I alt er det til nå registrert 792 koronadødsfall i Norge.

Oslo er fylket der det er registrert den høyeste hyppigheten av koronadødsfall med 30,1 per 100.000 innbyggere, mens Nordland med sine totalt tre dødsfall har hatt 1,2 dødsfall per 100.000.

Det var heller ingen nye innleggelser på sykehusenes intensivavdelinger i forrige uke.

R-tall på 0,7

I ukerapporten skriver instituttet også at antall smittetilfeller, etter flere uker med nedgang, i forrige uke holdt seg stabilt sammenlignet med uka før. I alt er det meldt om 1.226 koronatilfeller i forrige uke, mot 1.219 i uke 23.

Antall tilfeller av deltavarianten har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til 240 tilfeller til og med for forrige uke.

I forrige uke økte antall innreiser til Norge. Samtidig falt andelen positive tester ved ankomst med 0,03 prosent til 0,05 prosent.

Folkehelseinstituttet anslår at R-tallet siden 20. mai i snitt har ligget på 0,7. Det betyr at hundre smittede i snitt vil spre smitten videre til 70 nye, slik at det samlede antallet smittede over tid vil falle.

(©NTB)