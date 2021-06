Sankthansaften nesten uten regn

innenriks

– Det ser egentlig ganske greit ut for store deler av Norge. Det passer veldig godt på en sankthansaften, sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill før hun utdyper at det kan være fare for litt regn på indre strøk av Østlandet utpå kvelden, mens Trøndelag vil oppleve at det blir mer skyet utover ettermiddagen.

Varmt og fint

Men ellers er det gode værnyheter Eikill har for dem som har tenkt å tilbringe sankthanskvelden ute.

På Sør- og Østlandet vil gråværet forsvinne til onsdag. Det ser ganske fint ut med sol og temperaturer over 20 grader mange steder. Finværet som Vestlandet vil oppleve til utover onsdagen, går over til skyet mange steder. Ytterst på kysten av Nordvestlandet kan det bli regn.

– Sol mange steder i nord

Også i Trøndelag blir godværet mindre prangende av at skyer trekker inn utover ettermiddagen på sankthansaften. Skyene trekker inn i kyststrøkene, og i de indre strøk av Trøndelag kan været bli bedre. I Nord-Norge blir det stort sett oppholdsvær. Det blir litt mer skyet i nordre del av Nordland og søndre del av Troms.

– Det blir ganske fint generelt i Nord-Norge og sol mange steder, sier Rannveig Eikill til NTB.

Hun utpeker Sørvestlandet, Sørlandet og Østlandet som værvinnerne på sankthansaften.

– Det er der det ser ut som det blir mest sol. På nordøstlandet kan det bli godt over 20 grader på ettermiddagen, sier meteorologen.

