Norwegian-sjef Jacob Schram slutter – Geir Karlsen blir ny konsernsjef i flyselskapet

Det opplyser Norwegian i en pressemelding mandag morgen.

Schram har ni måneders oppsigelsestid, og vil støtte styret på heltid i denne oppsigelsestiden ut mars neste år.

- Han vil inntil da motta sin nåværende lønn, og deretter vil et 15-måneders sluttvederlag gis i månedlige utbetalinger, som spesifisert i ansettelseskontrakten fra 20. november 2019. Styret har forsøkt å redusere sluttvederlaget for å gjenspeile utfordringene luftfarten står overfor, men lyktes ikke å komme til enighet om dette, heter det i pressemeldingen.

Samtidig opplyser selskapet at Geir Karlsen fra mandag er ny konsernsjef.

– Jeg er glad for å kunne meddele at Geir Karlsen har akseptert styrets forespørsel om å tre inn i rollen som konsernsjef i Norwegian. Karlsen har ledet en vellykket finansiell rekonstruksjon av Norwegian, og han har den kompetansen, fokuset, tilliten og engasjementet som gjør ham til den beste konsernsjefen for Norwegian, sier styreleder Svein Harald Øygard.