Seks nye smittede i Færder

innenriks

Færder kommune opplyser at samtlige seks personer har kjent smittevei, og at flere av de smittede har tilknytning til et kor som hadde gjennomført en konsert i kommunen tidligere i juni, skriver Tønsbergs Blad.

Færder har så langt i juni registrert 108 koronasmittede, noe som er det nest høyeste antallet smittede i øykommunen i løpet av pandemien. Det høyeste antallet koronasmittede ble regissert i mars 2021, da var tallet 285 smittede, ifølge kommunens hjemmeside.

Når det gjelder den smittede i Tønsberg kommune skriver avisen at sju nærkontakter følges opp etter at smittetilfellet ble kjent.

