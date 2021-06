MDG utelukker samarbeid med Høyre i Oslo

innenriks

Stav ga den samme beskjeden til ordfører Marianne Borgen (SV) før helgen, opplyser byrådssekretær for miljø og samferdsel Stian Bjørnøy (MDG) til NTB.

– Et samarbeid med Høyre og Frp i Oslo er helt uaktuelt. Både i Oslo og regjering har Høyre kjempet mot mye av den grønne politikken vi har ført i Oslo de siste årene, sier Sirin Stav.

– I 2019 stilte vi til valg på at vi ville fortsette samarbeidet med Ap og SV, og det står vi fortsatt ved. Vi har et godt samarbeid som har gjort byen grønnere og bedre å bo i, og vi har store planer for tiden fremover. Vi er klare til å ta ansvar for at byen skal få et nytt rødgrønt byråd så snart som mulig, sier hun videre.

