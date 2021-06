32 nye koronasmittede personer i Oslo siste døgn

innenriks

Det daglige snittet i hovedstaden den siste uken har vært 34 nye smittede.

Bare fire bydeler har nå et smittetrykk på mer enn 100 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er Nordstrand med 231, Vestre Aker med 122, Ullern med 116 og Frogner, der tallet er 113.

13 av de 32 nye smittede det siste døgnet hører hjemme i Nordstrand bydel.

Bydelene Bjerke, Alna, Stovner Østensjø og Grorud hadde ingen nye smittede siste døgn.

De siste to ukene er 556 personer koronasmittet i Oslo, og 381 av disse er i aldersgruppen 10 til 29 år.

Totalt er 37.160 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

