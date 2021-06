Trinn tre i gjenåpningsplanen iverksettes søndag 20. juni

innenriks

– Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker og rundt halvparten av befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose. Norge er i rute, og vi er klare for å gå til trinn tre i gjenåpningen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Synkende smittetall, færre koronapasienter på sykehusene og flere som har fått både en og to vaksinedoser er bakteppet for at regjeringen nå tar samfunnet enda et skritt i retning tilbake til normalen.

Endringene innebærer blant annet de nasjonale reglene endres slik at man på private arrangementer på offentlig sted, kan være inntil 100 personer både inne og ute. Skjenkestoppen ved midnatt oppheves, og det åpnes helt for toppidretten.

Enkelte endringer trer i kraft umiddelbart, det gjelder de nasjonale anbefalingene. Nå kan man blant annet ha opptil 20 gjester på besøk hjemme. Personer som er beskyttet, regnes ikke med i dette antallet.

I tillegg åpnes breddeidretten opp også for voksne over 20 år, og man kan nå være mer fysisk til stede på arbeidsplassen.

Forrige gjenåpningstrinn ble iverksatt natt til torsdag 27. mai. Regjeringen har tidligere sagt at de vil bruke om lag tre uker til vurdere situasjonen og gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn.