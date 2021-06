Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Lier

innenriks

Sent fredag kveld opplyste jourhavende jurist Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt til NTB at den pågrepne satt i avhør. Når avhøret er ferdig, vil politiet ta stilling til om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling, noe som i tilfelle trolig vil skje lørdag.

Mannen som ble knivstukket, er fraktet til Ullevål sykehus. Politiet har ikke fått oppdateringer om tilstanden hans utover at de vet at han er i live fredag kveld.

– Jeg vil ikke si så mye om detaljene nå i kveld. Det henger blant annet sammen med at vi ønsker å ta flere vitneavhør, og at det er fare for bevisforspillelse, sier Mathiassen.

– Men vi har siktet mannen for drapsforsøk på bakgrunn av det vi vet i saken nå, sier hun.

Blant annet har politiet gjennomført avhør med vitner som skal ha sett hva som skjedde.

Knivstikkingen skjedde utenfor et leilighetsbygg, og den mistenkte ble pågrepet i en av leilighetene uten dramatikk.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 16.03 fredag.

