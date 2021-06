Kommunetopper lei av å få koronanyheter på pressekonferanser

innenriks

Kommunetoppene ber om en kanal for dialog og involvering av kommunene i forkant av at tiltak iverksettes. Brevet er underskrevet av lederne i Oslo, Trondheim, Bærum, Tromsø, Stavanger, Drammen, Ullensaker og Halden.

– Under pandemien har kommunene opplevd det krevende å få nasjonale regler og råd presentert på pressekonferanser, med kort tid til iverksettelse av endringene i regelverket, skriver kommunetoppene.

– Når det gjelder endringer i innreisereglene, med konsekvenser for kapasitet på teststasjoner og på karantenehotellplasser, er det fortsatt stort behov for at regjeringen gir kommunene bedre varslingstid fra tiltak besluttes til de iverksettes, heter det.

Kommunetoppene sier at dette skaper høyere konfliktnivå enn nødvendig ved grensene og i karantenehotellene.

– I ytterste konsekvens påvirker det tilliten til myndighetene, både nasjonalt og lokalt, skriver lederne.

(©NTB)