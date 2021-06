Restaurant i Ålesund nekter å betale bot etter smitteutbrudd

innenriks

– Vi velger å ikke vedta boten fordi vi mener at det politiet har funnet, ikke er et sterkt nok grunnlag, sier Christian Bernhard Olsvik i Ålesund til NRK.

Han er daglig leder i HR Restaurantdrift som drev Toldboden fram til 1. mai. Ålesund kommune anmeldte restauranten for brudd på covid-forskriften 16. til 18. april.

Til sammen ble over 200 personer koronasmittet etter et utbrudd på restauranten denne helgen, ifølge rikskanalen.

Politiet slo fast at utestedet serverte folk alkohol uten at de også bestilte mat, som bestemt i forskriften.

– Politiet har gått ut veldig bredt for å prøve å finne noe. Det står ingen plass i forskriften om hvor lenge et måltid kan vare eller hvor mye drikke som kan serves til et måltid, sier Olsvik.

