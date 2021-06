Kyllingbedrift stenges ned etter smitteøkning i Midtre Gauldal

innenriks

Siden 2. juni er 37 personer registrert smittet i Midtre Gauldal kommune. Smitten er stort sett knyttet til Norsk Kylling, og nå stenges bedriften med 290 ansatte ned.

Trønderbladet skriver at det vil bli gitt unntak for produksjon som er nødvendig for å unngå unødvendig lidelse på dyr.

Kommunen har onsdag hatt møte i kriseledelsen, samt møte med Norsk Kylling. Der ble det gjort et hastevedtak etter covid-19-forskriften.

– Tiltakene er iverksatt. Norsk Kylling er kjent med dem og støtter opp, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord i Midtre Gauldal til Adresseavisen.

Nå settes alle som jobber i bedriften som er bosatt i Midtre Gauldal, i karantene inntil videre.

– Det er et grep vi gjør for å bidra til å få oversikt og kontroll på utbruddet som er i regionen, sier administrerende direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling til NRK.

(©NTB)