14 nye smittetilfeller i Midtre Gauldal

Til Trønderbladet sier ordfører Sivert Moen at tilfellene er, etter det de vet, knyttet til Norsk Kylling.

– Det blir nok enda flere i karantene enn vi har hatt, sier Moen.

Ifølge avisen var det tirsdag 111 nærkontakter i karantene.

Midtre Gauldal kommune opplyser at smittesporerne sliter med å få oversikt over nærkontakter til personer som jobber for Norsk Kylling.

– Det kan være utfordrende å skaffe oversikt over nærkontakter mellom midlertidige arbeidere fra ulike land, og som ikke kjenner navnet på hverandre, skriver kommunen på sine nettsider.

– Smittesporingsteamet er blitt utvidet. Nå gjelder det å unngå at dette sprer seg i kommunen, sier ordføreren til avisen.

Den siste uken er det registrert 18 smittede i Midtre Gauldal kommune.

