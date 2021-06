Haukeland avslutter grønn beredskap

innenriks

Det betyr at man nå går over til mer eller mindre normal drift, opplyser Helse Bergen.

– Det har vært svært spesielt å være i beredskap i 15 måneder, og jeg er glad for at vi nå nærmer oss normalen, også her hos oss, sier administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland.

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus sier det har vært 15 uvanlige og krevende måneder.

– Selv om vi ikke er i mål med pandemien enda, er det en viktig milepæl for oss alle å kunne avslutte beredskapen nå.

De andre sykehusene i Helse vest-regionen gikk ut av beredskap fredag. Dette gjelder Helse Fonna, Helse Stavanger og Helse Førde.

