innenriks

Applikasjonen er ment for bruk i Norge, skriver NRK.

Appen Kontroll av koronasertifikat er den offisielle norske applikasjonen for verifikasjon av koronasertifikat.

Ifølge beskrivelsen inneholder appen en funksjonalitet for å kontrollere at et koronasertifikat er gyldig ved å skanne QR-koden i sertifikatet.

Opplysningene samles inn ved skanning for kontrollør, men videresendes ikke og lagres ikke på telefonen.

