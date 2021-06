Sp vil ha mer hjelp til luftfart, reiseliv og kultur

innenriks

Sps forslag presenteres fredag, samme dag som innstillingen til revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram.

− Det er behov for kraftfulle og målrettede tiltak overfor arbeidsfolk og bedrifter i de bransjene som har vært hardest rammet over tid, sier finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

– Når regjeringspartiene og støttepartiet Frp nok en gang svikter, må vi vise at det finnes et alternativ som ikke kaster arbeidsplasser i blant annet luftfarten, reiselivet og serveringsbransjen over bord, fortsetter han.

Krisepakke til kultur

I tillegg til kompensasjon til luftfarten foreslår Sp å bruke 500 millioner kroner for å rette det som partiet mener er skjevheter i kompensasjonsordningen.

Partiet vil også ha en krisepakke til kultur, idrett og frivillighet på 500 millioner kroner, samt styrke den kommunale kompensasjonsordningen med 100 millioner kroner.

Redusert moms

Partiet vil dessuten beholde reiselivsmoms på 6 prosent ut 2021 og også holde reiselivsmomsen på et lavere nivå i 2022 enn hva flertallet legger opp til. Regjeringen og Frp legger opp til å doble reiselivsmomsen fra 6 til 12 prosent fra 1. oktober.

Sp ønsker også å redusere serveringsmomsen fra 25 til 15 prosent fra 1. juli og ut året.

I tillegg foreslår partiet å styrke lønnstilskuddsordningen for personer med redusert arbeidsevne med 150 millioner kroner.

Enighet med Frp

Søndag 6. juni ble det klart at regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har fått på plass en avtale om revidert budsjett med Fremskrittspartiet.

Avtalen er den 16. budsjettenigheten på borgerlig side siden 2013. Høyre mener partiene viser at de tar ansvar for å få Norge trygt ut av koronakrisen.

– Vi er enige om ytterligere tiltak for å få fart på Norge igjen. Vi styrker den kommunale kompensasjonsordningen slik at hjelpen kan komme raskt fram ved lokale utfordringer. Det er en pakke som i sum vil bidra til å skape mer og inkludere flere, sa finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

(©NTB)