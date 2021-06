Russebråk flere steder i landet

innenriks

Sørøst politidistrikt fikk melding om saken klokka 2.35 natt til fredag.

– Vært tilløp til slagsmål og gjort skadeverk på en annen russebuss. Politiet har vært på stedet. Russen hadde i tillegg forsøplet mye. Det var mye russ fra Oslo og Bærum, melder operasjonssentralen.

Bussene fra Oslo og omegn ble bortvist fra stedet i 24 timer.

Samme natt ble Øst politidistrikt nedringt av personer som er plaget av støy fra russ, særlig i Follo-regionen.

– Vi har bortvist en rekke russebusser som har reist over kommunegrensene, og to av bussene er anmeldt for å ha spilt for høy musikk, opplyser operasjonssentralen.

I Kristiansand kom det melding om at russen spilte høy musikk ved Sørlandsparken og at dette forstyrret natteroen for overnattingsgjester i området. Flere steder i Grimstad var det også høy musikk fra russ.

Byrådet i Oslo innførte tirsdag denne uka et forbud mot kjøring av russebusser i hovedstaden. Det skjedde etter at det oppsto et koronautbrudd blant russen i Oslo vest.

Samme dag vedtok Bærum et tilsvarende forbud. Det skal gjelde til og med 16. juni, mens forbudet i Oslo gjelder til og med 18. juni.

