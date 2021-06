Mann dømt til 21 års forvaring for drapet på Thea Braavold

innenriks

Mannen er dømt etter at en 31 år gammel kvinne ble funnet drept i en leilighet i Sandefjord 2. februar i fjor. Mannen ble kort tid senere pågrepet og siktet for drapet.

Ifølge TV 2, Dagbladet og NRK ble mannen dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, med en minstetid på ti år. Retten mener han er en stor fare for samfunnet.

46-åringen anket dommen på stedet.

Forsvarerne til mannen, Jonny Sveen og Kåre Jølberg, sa under rettssaken at det ikke er bevist at tiltalte står bak drapet. De ba om at han ble frifunnet.

Mannen er tidligere dømt for et annet drap og ble løslatt i september 2018 etter å ha sonet ferdig dommen. I tillegg til den tidligere drapsdommen, er den tiltalte mannen dømt åtte ganger tidligere for andre forhold. Han hadde vært ute av fengsel i bare tre måneder da drapet på den 31-år gamle kvinnen fant sted.

(©NTB)