Eldreombudet mener koronasertifikatet diskriminerer ikke-digitale

innenriks

– Det er diskriminerende. Myndighetene framstår digitalt fartsblinde, og ikke-digitale blir taperne, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

I en pressemelding trekker hun fram at helsenorge.no nå henviser ikke-digitale innbyggere til å opprette en fullmakt for å kunne be andre skaffe sertifikatet for seg.

Videre står det at «Det jobbes med en løsning for en utskriftsversjon for deg som ikke bruker mobil, PC eller nettbrett, men denne er ikke klar ennå».

Ifølge en undersøkelse fra Kompetanse Norge er 480.000 personer over 60 år ikke-digitale.

– Myndighetene gjør urett mot en stor gruppe. Det sier seg selv at også ikke-digitale nå kan ha behov for å reise og delta på aktiviteter, sier Jacobsen.

Hun mener at ikke-digitale må få et brev om at de kan få papirversjonen av sertifikatet tilsendt i posten eller utlevert hos fastlegen.

