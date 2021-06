innenriks

Det bekrefter Aker Solutions til Dagens Næringsliv.

Mannen nektet straffskyld i et rettsmøte i Malaysia fredag, ifølge lokale medier.

Datterselskapet har vært under etterforskning i Malaysia siden i fjor, anklaget for å ha presentert falsk informasjon om eierskapet av selskapet, for å sikre seg lisenser fra det statlige oljeselskapet Petronas.

