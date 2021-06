innenriks

Advokat Cathrine Grøndahl sier til VG torsdag kveld at 29-åringen erkjenner de faktiske forholdene rundt drapet. Han ble pågrepet etter at han hadde kjørt mot kjøreretningen på E6 og kollidert med en møtende varebil. Han ble også siktet for drapsforsøk på de to menneskene som satt i bilen han kolliderte med.

Dette erkjenner han derimot ikke straffskyld for.

– Han angrer veldig på det han har gjort, og synes det han har utsatt andre mennesker for er ille, sier hun til VG.