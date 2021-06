Mor dømt til 21 års fengsel for å ha drept sine to sønner

innenriks

Det bekrefter kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, overfor NTB.

– Vi har fått dommen og den er på 21 års fengsel. Jeg skal møte klienten min i morgen og der skal vi gå gjennom innholdet i dommen og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Lærum.

Det var TV 2 som omtalte dommen først.

Dommen er i tråd med aktor Ane Evangs påstand som ble lagt ned i Romerike og Glåmdal tingrett forrige fredag. Statsadvokaten mener motivet for drapene var at tiltalte etter skilsmissen fra mannen, ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste, etter at hun selv tok sitt eget liv.

Påsto frifinnelse

De rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt kvinnen, er begge enige om at kvinnen ikke var i noen form for psykose eller annen tilstand av utilregnelighet da drapene ble begått.

Kvinnens andre forsvarer, advokat Gard André Lier, hevdet likevel i sin prosedyre at det er betydelig tvil knyttet til spørsmålet om kvinnens tilregnelig på tiden for drapene, og la ned påstand om frifinnelse.

Kvinnen forklarte i retten at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noen andre enn henne. Hun har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus siden drapene.

Eksmannen ble siktet

Sønnene på ett og sju år ble funnet drept i juli 2020 i leiligheten de bodde i med moren. Det var brannmannskaper som fant barna etter å ha mottatt melding om brann. De fant da barna døde, mens kvinnen hadde kritiske skader.

Kvinnen er også tiltalt for å ha forsøkt å legge skylden for drapene på eksmannen etter at hun i ambulansen på vei til sykehuset fortalte at han hadde vært i leiligheten og skadd henne. Han ble feilaktig siktet for grov kroppsskade mot kvinnen og drap på sønnene.