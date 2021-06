innenriks

Over 34.000 nordmenn er spurt i undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion.

Nå tror 34 prosent at koronautbruddet i Norge vil vare i opptil et halvt år til, mens 38 prosent sier opptil ett år, og 17 prosent sier opptil to år. De mest pessimistiske, 10 prosent, tror det tar enda lengre tid.

Andelen som tror at det varer kun opptil et halvt år, har økt med 13 prosentpoeng siden mai og er nå på sitt klart høyeste nivå på mer enn ett år.

