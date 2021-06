Medietilsynet: Bra at det blir strengere straff for å dele krenkende bilder

innenriks

Medietilsynet skriver i en pressemelding at de er glade for at straffen for deling av for eksempel nakenbilder eller voldsvideoer er blitt skjerpet. Regjeringens lovforslag er vedtatt av Stortinget, og trer trolig i kraft 1. juli.

– Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Loven gjør det også tydeligere hva man kan straffes for å dele. For grov uaktsom deling kan straffen være bøter eller fengsel i inntil seks måneder, mens planlagt og grov overtredelse kan straffes med fengsel i inntil to år.

