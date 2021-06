Byrådet i Oslo forbyr bruk av russebusser

innenriks

For første gang siden midten av mars steg smitten til 596 tilfeller i forrige uke. 55 prosent av de smittede var i aldersgruppen mellom 16-19, og en stor andel av smitten er å finne i Nordre Aker, Vestre Aker, samt Frogner og Nordstrand.

På bakgrunn av smittevernfaglige vurderinger innfører byrådet et forbud mot bruk av russebusser, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Smittevernoverlegen innførte i forrige uke en midlertidig stopp i russefeiringen, for å beholde kontroll over situasjonen. Det er veldig vanskelig å kombinere rulling og russefeiring med godt smittevern. Ved å forby at russ samles inne i kjøretøy, vil risikoen for nye utbrudd reduseres, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.