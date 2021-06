Tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken i Oslo

innenriks

Bakgrunnen for beslutningen er at det er fare for liv og helse, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Bydel Nordre Aker meldte mandag at 14 av 30 sykepleiere som skulle på vakt i hjemmetjenesten, var tatt ut i streik. Det ble søkt om dispensasjon, men kun én ble innvilget.

– Statens helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon, har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Konflikten mellom Unio og Oslo kommune har pågått siden 28. mai, da 642 ansatte i kommunen ble tatt ut i streik. Den 4. juni ble ytterligere 1.272 personer tatt ut.

Det er særlig bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen og Alna som har vært berørt.

I hovedsak er de streikende organisert i Utdanningsforbundet, men også medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet og Akademikerforbundet ble tatt ut i streik.

Streiken har berørt barnehager, skoler, hjemmetjenesten, sykehjem og andre offentlige virksomheter.