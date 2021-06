Røe Isaksen: – Beklagelig å måtte avblåse streiken

innenriks

Fredag grep han inn med tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Selv sier han at han synes det er sterkt beklagelig at regjeringen måtte ty til dette grepet.

– Vi ønsker ikke å gripe inn i streiker. Det er lovlig å streike, og det er en sentral rettighet. Derfor griper vi bare inn dersom det er fare for liv og helse, sier Isaksen til NTB.

Det utløsende grunnen til at regjeringen valgte å bruke tvungen lønnsnemnd og avblåse Unio-streiken, var akutt fare ved et anlegg for avfallshåndtering i Fredrikstad.

Torsdag fikk regjeringen et varsel om at det var akutt brannfare ved anlegget, sier Isaksen. Derfor kalte han Unio og KS inn til et møte fredag klokka 16.

– Brannvesenet har beskrevet situasjonen som meget alvorlig. På møtet ble det klart at partene ikke ville finne en løsning på den konkrete saken, sier Isaksen.

Dermed ble eneste utvei tvungen lønnsnemnd, sier han. Det innebærer at de streikende må tilbake på jobb, mens en egen nemnd skal fastslå resultatet i lønnsoppgjøret.

Unio-streiken ble trappet opp tirsdag, med over 22.600 kommuneansatte i streik.

