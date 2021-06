Økokrim-sjefen lokker med straffrihet

innenriks

Det sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth til Dagens Næringsliv.

– Vi har en forventning om at næringslivsaktører som ser at de kan ha vært involvert i noe, kommer til oss. Det kan være en stor fordel for dem.

– Lokkemiddelet er at vi ikke straffeforfølger selskapet. Det er ikke noen lovnad, det er en konkret vurdering vi må gjøre, sier han.

Ifølge Lønseth vurderer Økokrim om det skal foreslå endringer i regelverket for å gjøre det enklere for selskaper å melde fra om mistanker i egen organisasjon.

– Jeg vil ikke utelukke at vi kommer med et forslag knyttet til det. Vi har også til vurdering om vi skal skriftliggjøre våre forventninger til selskaper, sier Økokrim-sjefen.

