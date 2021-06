Sexklubbeier dømt til åtte måneders fengsel for hallikvirksomhet

innenriks

Krogstad er også dømt for å ha stilt lokalene til sexklubben Club 4 i Trondheim, som han eier, til disposisjon for prostituerte. Hallikvirksomheten skjedde mellom september 2016 og januar 2019.

Dommen er i tråd med aktors påstand i saken.

Under rettssaken, som gikk i Trøndelag tingrett i forrige uke, nektet Krogstad straffskyld.

– Får jeg pengene i dag?

I dommen viser tingretten blant annet til SMS-utvekslinger mellom Krogstad og prostituerte kvinner.

– 1500? For hva han vil? skriver en av kvinnene til Krogstad.

– Får se hva han vil da vet du. Han er ikke hardcore, svarer Krogstad

– Ok. Får jeg pengene i dag? svarer kvinnen.

Retten mener at det er bevist ut over enhver rimelig tvil at Krogstad formidlet kontakt mellom kvinner og kjøpere av seksuelle tjenester.

Vurderer å anke

Forsvarer Farhad Shæriæti sier til TV 2 at Krogstad er skuffet.

– Klienten har tatt betenkningstid, men jeg antar at vi mest sannsynlig vil anke dommen, sier Shæriæti.

Politiet startet etterforskning av Krogstad etter at Kvinnegruppa Ottar leverte inn en anmeldelse etter et oppslag om Krogstads virksomheter i Gatemagasinet Sorgenfri og Nettavisen i januar i fjor.

I 2001 ble Krogstad dømt til fengsel i ett år og fire måneder for hallikvirksomhet og ulovlig skjenking. Lagmannsretten stadfestet dommen året etter.

