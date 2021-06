Evakuerte på Sotra får tilbud om overnatting på leirsted

innenriks

– Den kommunale kriseledelsen har avtalt med leirstedet Fjell-ly om kost og losji for dem som har behov for det, skriver Øygarden kommune på sine nettsider sent torsdag kveld.

Ågotneshallen, hvor de evakuerte har blitt tatt imot, holdes også åpen utover natta.

– De evakuerte som har behov for overnatting, blir bedt om å møte opp i hallen. Det blir ordnet med transport til overnattingsstedet, sier ordfører Tom Georg Indrevik i en pressemelding.

Psykososialt kriseteam er på plass i hallen. Flere hundre personer ble evakuert i forbindelse med brannen.

