Vaksinerte slipper karantenehotell

Den midlertidige ordningen trer i kraft torsdag klokken 12 og varer fram til sertifikatet med QR-koder er på plass, opplyste helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Ordningen innebærer at man kan ta karantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis man kan dokumentere på helsenorge.no at man er fullvaksinert, har fått første dose for mellom 3 til 15 uker siden, eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

– Papirutskrifter eller andre lands dokumentasjon er ikke verifiserbare, og da må man på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Høie sier at det trolig blir flere som vil reise etter endringene.

– Da er det viktig å understreke de rådene vi har om å fortsatt unngå unødvendige reiser. Og hvis du likevel velger å reise, må du være forberedt på lange køer på grensen. Vi har fortsatt grensekontroll og testing, og politiet har ikke ubegrenset kapasitet, sier Høie.

De som allerede er på karantenehotell og kan dokumentere at de er vaksinerte eller har vært smittet, kan fra og med torsdag ta resten av karantenen hjemme.